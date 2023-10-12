Двое погибли при обстреле больницы в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ

Два человека погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На территории ГБУ «Городская больница №25 города Донецка» погибла сотрудник медицинского учреждения и мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Ещё одна женщина получила ранения.

Ранее украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району из реактивных систем залпового огня, ВСУ выпустили 29 ракет.