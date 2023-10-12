Узнать больше

Двое погибли при обстреле больницы в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Два человека погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На территории ГБУ «Городская больница №25 города Донецка» погибла сотрудник медицинского учреждения и мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Ещё одна женщина получила ранения.

Ранее украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району из реактивных систем залпового огня, ВСУ выпустили 29 ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить