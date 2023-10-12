ВСУ выпустили 29 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

Украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району из реактивных систем залпового огня, ВСУ выпустили 29 ракет, заявило представительство ДНР в СЦКК.

В официальном Telegram-канале говорится, что первый обстрел со стороны противника был зафиксирован в 12:30 мск, ВСУ выпустили 10 ракет с позиций в населённом пункте Орловка.

Следующий обстрел состоялся в 12:55 мск.

«12:55 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватский район: выпущено восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ещё один обстрел произошёл в 13:05 мск, было выпущено 11 ракет из РСЗО.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 36 снарядов.