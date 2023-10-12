Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Вооружённые силы России могут в течение нескольких дней освободить Харьков.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что, если бы ВС России хотели начать наступление и освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда российская армия, как отметил Макгрегор, могла бы пойти «прямо на Киев».

«Почему они (ВС России. — RT) этого не делают, остаётся только догадываться, но они могут это осуществить», — сказал он.

Как ранее заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, Запад даёт понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придётся забыть не только о Крыме и Донбассе, но и об Одессе и Харькове.

Как сообщало издание Asia Times, Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.