Марочко: ВС России уничтожили замаскированные пункты управления ВСУ в ЛНР

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска уничтожили замаскированные пункты управления украинской армии в ЛНР.

Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, пункты ВСУ были обнаружены в районах Макеевки и Невского во время объективного контроля юго-запада Сватова.

Возле пунктов находились командно-штабные машины на базе БТР-80 и ГАЗ-66.

«Высокоточными боеприпасами и огнём артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены», — заявил военный эксперт.

9 октября артиллеристы Центрального военного округа ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта.