Марочко: ВС России уничтожили замаскированные пункты управления ВСУ в ЛНР
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, пункты ВСУ были обнаружены в районах Макеевки и Невского во время объективного контроля юго-запада Сватова.
Возле пунктов находились командно-штабные машины на базе БТР-80 и ГАЗ-66.
«Высокоточными боеприпасами и огнём артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) уничтожены», — заявил военный эксперт.
9 октября артиллеристы Центрального военного округа ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта.