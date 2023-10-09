МО: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие расчёта буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео того, как огнемётная система «Солнцепёк» выжигает украинскую технику и солдат ВСУ в лесу в зоне СВО.