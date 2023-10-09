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МО: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Артиллеристы Центрального военного округа ВС России уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие расчёта буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео того, как огнемётная система «Солнцепёк» выжигает украинскую технику и солдат ВСУ в лесу в зоне СВО.

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