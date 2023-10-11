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В Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой

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Украинские войска планируют продолжить контрнаступление зимой, несмотря на сложности. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.
В Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», — сказал он на брифинге с журналистами.

Браун подчеркнул, что США и страны контактной группы по поставкам оружия Украине намерены сделать всё необходимое для «успехов ВСУ».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.

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