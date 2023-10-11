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Newsweek: в одной из элитных бригад ВСУ начался раздор на фоне тяжёлых потерь

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Конфликты начались в рядах элитного формирования ВСУ на фоне тяжёлых потерь в украинской армии, сообщает Newsweek.
Newsweek: в одной из элитных бригад ВСУ начался раздор на фоне тяжёлых потерь
  • AP
  • © Libkos

Как пишет издание, украинское военное формирование, «сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева», находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя.

Журналисты отмечают, что речь идёт о 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура».

В частности, офицеры бригады обвиняют друг друга в неправильном управлении соединением, которое привело к тяжёлым потерям.

Ранее Минобороны России сообщало, что украинское командование выводит в тылы 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работина в Запорожской области из-за потерь и отказа военных выполнять боевые задачи.

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