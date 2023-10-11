Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки отразили десять контратак ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

«Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США», — заявили в Минобороны России.

Также Вооружённые силы России улучшили своё положение по переднему краю в районе Авдеевки на Донецком направлении.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС России подошли к рубежу села Бердичи северо-западнее Авдеевки в ДНР.