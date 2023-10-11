В Киеве предложили ускорить замещение русского языка в эфире телепрограмм
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«Предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах», — написал он в своих соцсетях.
Кремень напомнил, что в связи с законом о медиа с 17 июля 2024 года в программах будет допускаться использование других языков без дублирования лишь в коротких фразах или отдельных словах.
Он также подчеркнул, что с началом следующего года телеканалы, у которых есть лицензия на общегосударственное вещание, должны показывать не менее 90% украиноязычного контента в дневное и вечернее время.
В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места в стране.