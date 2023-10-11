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BI: ВС России наносят серьёзные удары по ВСУ среднекалиберными орудиями

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Вооружённые силы России наносят сокрушительные удары по украинским военнослужащим при помощи среднекалиберных орудий, пишет Business Insider.
BI: ВС России наносят серьёзные удары по ВСУ среднекалиберными орудиями
  • РИА Новости

Как рассказали изданию военные украинской армии, ВС России наносят по ним сокрушительные удары при помощи боевых машин пехоты с орудиями среднего калибра, добавив, что это оружие «страшнее танков».

«Эффективность среднекалиберных пушек позволяет предположить, что по мере развития бронетехники эти орудия будут оставаться частью её (армии. — RT) вооружения», — говорится в публикации.

Ранее издание Business Insider писало, что ЗРК Patriot американского производства не могут перехватывать российские фугасные авиационные бомбы.

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