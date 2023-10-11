BI: ВС России наносят серьёзные удары по ВСУ среднекалиберными орудиями

Вооружённые силы России наносят сокрушительные удары по украинским военнослужащим при помощи среднекалиберных орудий, пишет Business Insider.

Как рассказали изданию военные украинской армии, ВС России наносят по ним сокрушительные удары при помощи боевых машин пехоты с орудиями среднего калибра, добавив, что это оружие «страшнее танков».

«Эффективность среднекалиберных пушек позволяет предположить, что по мере развития бронетехники эти орудия будут оставаться частью её (армии. — RT) вооружения», — говорится в публикации.

Ранее издание Business Insider писало, что ЗРК Patriot американского производства не могут перехватывать российские фугасные авиационные бомбы.