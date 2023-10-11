Марочко: ВС России пресекли за несколько суток более 10 атак ВСУ на Кременную

Российские военные за последние несколько суток отразили более десяти попыток контратак украинской армии в направлении Кременной.

Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Со ссылкой на собственные источники он сообщил, что противник проводит наступательные действия с позиций, находящихся в районах населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка.

«За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада, и юго-запада населённого пункта Кременная нашими войсками отражено более десяти атак украинских боевиков», — добавил Марочко.

Ранее он заявил, что ВСУ стягивают силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки.