Марочко: ВСУ стягивают силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В район Серебрянского лесничества и населённого пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом.
Ранее Минобороны России сообщило, что во время боестолкновений на Южно-Донецком направлении российские военнослужащие уничтожили порядка 200 человек личного состава украинских войск.