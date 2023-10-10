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Марочко: ВСУ стягивают силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки

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ВСУ стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки.
Марочко: ВСУ стягивают силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки
  • © AP Photo / Alex Babenko

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В район Серебрянского лесничества и населённого пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом.

Ранее Минобороны России сообщило, что во время боестолкновений на Южно-Донецком направлении российские военнослужащие уничтожили порядка 200 человек личного состава украинских войск.

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