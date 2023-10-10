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Гросси: Зеленский обещал не обстреливать Запорожскую АЭС

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Владимир Зеленский обещал не атаковать Запорожскую АЭС, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси: Зеленский обещал не обстреливать Запорожскую АЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Guardian.

По словам Гросси, Зеленский лично заверил его, что ВС Украины не будут напрямую бомбить или обстреливать Запорожскую АЭС.

Зеленский также заявил, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что спецназ ВСУ предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, должно стать холодным душем для ООН.

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