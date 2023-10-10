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Рогов: ВС России захватили до 10 опорников ВСУ на Времевском направлении

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Российские бойцы за прошедшие сутки взяли под контроль около десяти опорных пунктов украинских войск на Времевском направлении Запорожского фронта.
Рогов: ВС России захватили до 10 опорников ВСУ на Времевском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что ВС России добиваются очевидных успехов на данном направлении фронта.

«Менее чем за сутки взято порядка десять опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках», — цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, противник в последнее время активно применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Запорожском направлении.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России ликвидировали до 200 украинских солдат в районе Времевки в ДНР.

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