Рогов: ВС России захватили до 10 опорников ВСУ на Времевском направлении
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Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что ВС России добиваются очевидных успехов на данном направлении фронта.
«Менее чем за сутки взято порядка десять опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках», — цитирует ТАСС Рогова.
По его словам, противник в последнее время активно применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Запорожском направлении.
Ранее Рогов сообщил, что ВС России ликвидировали до 200 украинских солдат в районе Времевки в ДНР.