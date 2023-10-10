Рогов: ВС России захватили до 10 опорников ВСУ на Времевском направлении

Российские бойцы за прошедшие сутки взяли под контроль около десяти опорных пунктов украинских войск на Времевском направлении Запорожского фронта.

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что ВС России добиваются очевидных успехов на данном направлении фронта.

«Менее чем за сутки взято порядка десять опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках», — цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, противник в последнее время активно применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Запорожском направлении.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России ликвидировали до 200 украинских солдат в районе Времевки в ДНР.