Рогов: ВС России ликвидировали до 200 украинских солдат в районе Времевки в ДНР
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Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью ТАСС.
«Времевский выступ, там было несколько атак в направлении Приютного и Старомайорского и в районе Урожайного — Старомайорского», — добавил он.
Рогов отметил, что техника противника также была выведена из строя в ходе отражения атак. По его словам, для ликвидации сил противника российские войска использовали артиллерию.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили активность на Угледарском направлении в связи с ухудшением погодных условий.