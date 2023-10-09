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Рогов: ВС России ликвидировали до 200 украинских солдат в районе Времевки в ДНР

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Потери Киева в районе населённого пункта Времевка в ДНР за сутки составили порядка 200 человек личного состава, в том числе три диверсионно-разведывательные группы.
Рогов: ВС России ликвидировали до 200 украинских солдат в районе Времевки в ДНР
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Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью ТАСС.

«Времевский выступ, там было несколько атак в направлении Приютного и Старомайорского и в районе Урожайного — Старомайорского», — добавил он.

Рогов отметил, что техника противника также была выведена из строя в ходе отражения атак. По его словам, для ликвидации сил противника российские войска использовали артиллерию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили активность на Угледарском направлении в связи с ухудшением погодных условий.

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