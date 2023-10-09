Полковник Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Одессу и Харьков
- РИА Новости
По его словам, с самого начала было очевидно, что Россия возьмёт под контроль два исторически русских города.
«Русские возьмут всё, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Он отметил, что ВСУ уже понесли огромные потери в боях.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Одесса является русским и «чуть-чуть еврейским» городом.