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Полковник Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Одессу и Харьков

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США не смогут воспрепятствовать тому, что Россия освободит Одессу и Харьков, заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Одессу и Харьков
  • РИА Новости

По его словам, с самого начала было очевидно, что Россия возьмёт под контроль два исторически русских города.

«Русские возьмут всё, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Он отметил, что ВСУ уже понесли огромные потери в боях.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Одесса является русским и «чуть-чуть еврейским» городом.

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