Экс-советник Соскин: Украина должна начать переговоры из-за конфликта в Израиле

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Украине необходимо начать переговорный процесс с Россией из-за ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

Он напомнил, что боевые действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС усиливаются, что может привести к краху на Украине, поскольку Соединённые Штаты направят своё внимание именно на помощь израильской армии.

«Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России», — подчеркнул Соскин.

Ранее Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заявил, что ожидает смещения внимания Запада с Украины на Израиль.