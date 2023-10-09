Экс-советник Соскин: Украина должна начать переговоры из-за конфликта в Израиле
- РИА Новости
Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.
Он напомнил, что боевые действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС усиливаются, что может привести к краху на Украине, поскольку Соединённые Штаты направят своё внимание именно на помощь израильской армии.
«Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России», — подчеркнул Соскин.
Ранее Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заявил, что ожидает смещения внимания Запада с Украины на Израиль.