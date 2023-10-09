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В Грузии заявили о работе над нейтрализацией угрозы госпереворота в стране

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Сотрудники Службы госбезопасности Грузии продолжают работу по нейтрализации угрозы государственного переворота в стране со стороны радикальных сил.
В Грузии заявили о работе над нейтрализацией угрозы госпереворота в стране
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил представитель спецслужбы Хвича Бегиашвили в интервью телеканалу «Рустави 2».

По его словам, правоохранители до сих пор считают реальной угрозу переворота. Он подчеркнул, что ведомство уже обнародовало доказательства подготовки операции радикалами в связи с общественным интересом.

«Расследование ведётся по первой части статьи 323, что подразумевает подготовку террористического акта, и по первой части статьи 315, что подразумевает подготовку к свержению власти насильственным путём», — цитирует Бегиашвили РИА Новости.

2 октября в Грузии заявили, что трое сербов готовили молодёжь в стране к свержению власти.

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