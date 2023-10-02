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В Грузии заявили, что трое сербов готовили молодёжь в стране к свержению власти

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Трое граждан Сербии, которые находились в Грузии в конце сентября, проводили для местной молодёжи тренинги, где готовили население к свержению власти в стране насильственным способом в этом году.
В Грузии заявили, что трое сербов готовили молодёжь в стране к свержению власти
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, передаёт ТАСС.

Сообщается, что Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович приехали в Грузию 25 сентября по приглашению Агентства по международному развитию (USAID) в стране.

С 26 по 29 сентября они проводили занятия в одной из гостиниц, в которых участвовали неправительственные организации и гражданские активисты. Их группа «должна была сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путём».

18 сентября Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся перевороте в стране.

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