В Грузии заявили, что трое сербов готовили молодёжь в стране к свержению власти
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Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, передаёт ТАСС.
Сообщается, что Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович приехали в Грузию 25 сентября по приглашению Агентства по международному развитию (USAID) в стране.
С 26 по 29 сентября они проводили занятия в одной из гостиниц, в которых участвовали неправительственные организации и гражданские активисты. Их группа «должна была сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путём».
18 сентября Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся перевороте в стране.