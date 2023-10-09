Минэнерго: Узбекистан ведёт с «Газпромом» переговоры по поставкам газа
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Такое заявление сделал министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».
Как пишет РИА Новости, компания ранее заявляла, что поставки газа через Казахстан в Узбекистан начнутся в IV квартале 2023 года.
«В рамках официального визита нашего президента в Россию мы с «Газпромом» начали переговоры о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа», — добавил министр.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки газа из России.