Токаев: Казахстан готов увеличить объёмы транспортировки российского газа
- Gettyimages.ru
- © songqiuju
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска поставок газа в Узбекистан в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина.
По его словам, через территорию Казахстана проходит более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд куб. м.
«Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», — сказал Токаев.
7 октября Россия запустила поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана.