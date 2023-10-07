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Токаев: Казахстан готов увеличить объёмы транспортировки российского газа

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Казахстан готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки газа из России.
Токаев: Казахстан готов увеличить объёмы транспортировки российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © songqiuju

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска поставок газа в Узбекистан в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина.

По его словам, через территорию Казахстана проходит более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд куб. м.

«Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», — сказал Токаев.

7 октября Россия запустила поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

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