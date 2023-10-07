Россия запустила поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана

Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

«Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трёх государств», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Узбекистан получит энергетический источник, который позволит гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества.

«Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов», — добавил российский лидер.

Также Путин заявил, что Россия подтверждает свой статус надёжного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере.