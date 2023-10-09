Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
«В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное. Было принято решение об артиллерийском ударе, уничтожить живую силу противника», — заявил он РИА Новости.
Также подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Были вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе приютного была ликвидирована разведгруппа ВСУ.
Днём ранее ВС России уничтожили в Николаевской области огневую установку ЗРК С-300 ВСУ.