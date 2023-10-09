Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении — российские бойцы уничтожили здание, которое служило временным пунктом дислокации противника, заявил командир взвода операторов БПЛА.

«В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное. Было принято решение об артиллерийском ударе, уничтожить живую силу противника», — заявил он РИА Новости.

Также подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Были вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе приютного была ликвидирована разведгруппа ВСУ.

Днём ранее ВС России уничтожили в Николаевской области огневую установку ЗРК С-300 ВСУ.