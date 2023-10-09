Российские военные пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли попытки атаки пехоты украинских военных на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного», — говорится в сообщении.

Кроме того, были вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе приютного была ликвидирована разведгруппа ВСУ.

Днём ранее ВС России уничтожили в Николаевской области огневую установку ЗРК С-300 ВСУ.

Также ВС России уничтожили в Харьковской области установку комплекса «Точка-У».