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Российские военные пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли попытки атаки пехоты украинских военных на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного», — говорится в сообщении.

Кроме того, были вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе приютного была ликвидирована разведгруппа ВСУ.

Днём ранее ВС России уничтожили в Николаевской области огневую установку ЗРК С-300 ВСУ.

Также ВС России уничтожили в Харьковской области установку комплекса «Точка-У».

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