Экс-морпех США Риттер: солдаты НАТО не готовы идти воевать с русскими
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер задался вопросом, готовы ли немецкие военные бросить всё и «отправляться идти убивать».
«Это мягкая, слабая армия. Это армия, которая не знает, как воевать и не хочет воевать. Они не могут воевать. И они собираются идти против россиян? На Украине? Русские сейчас натурально огнедышащие монстры, несущие смерть. Я не говорю о них негативно, я просто отмечаю, что это солдаты, которые вырвались из всего, что существует армии в мирное время. Они знают реалии войны, они хоронили друзей, которые умирали у них на руках... Но они всё ещё там и готовы сражаться. Немцы готовы к этому?» — сказал бывший военный.
Риттер добавил, что к этому не готовы ни немцы, ни французы, ни другие народы стран НАТО.
Как ранее заявили в Кремле, западные страны продолжают использовать граждан Украины в качестве дешёвых военных и не скрывают своих планов «воевать до последнего украинца».