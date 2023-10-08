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Экс-морпех США Риттер: солдаты НАТО не готовы идти воевать с русскими

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В НАТО нет ни одной страны, солдаты которой готовы самоотверженно вступать в бой с войсками Российской Федерации, считает бывший разведчик США Скотт Риттер.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Риттер задался вопросом, готовы ли немецкие военные бросить всё и «отправляться идти убивать».

«Это мягкая, слабая армия. Это армия, которая не знает, как воевать и не хочет воевать. Они не могут воевать. И они собираются идти против россиян? На Украине? Русские сейчас натурально огнедышащие монстры, несущие смерть. Я не говорю о них негативно, я просто отмечаю, что это солдаты, которые вырвались из всего, что существует армии в мирное время. Они знают реалии войны, они хоронили друзей, которые умирали у них на руках... Но они всё ещё там и готовы сражаться. Немцы готовы к этому?» — сказал бывший военный.

Риттер добавил, что к этому не готовы ни немцы, ни французы, ни другие народы стран НАТО.

Как ранее заявили в Кремле, западные страны продолжают использовать граждан Украины в качестве дешёвых военных и не скрывают своих планов «воевать до последнего украинца».

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