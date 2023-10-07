Азаров: на Украине произойдут проблемы из-за политики властей

Большое количество проблем произойдёт на Украине в ближайшие месяцы из-за политики Киева.

Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий», — отметил он.

Ранее в CNN заявили, что погодные условия могут быть серьёзным препятствием для контрнаступления ВСУ.