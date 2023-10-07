Азаров: на Украине произойдут проблемы из-за политики властей
Большое количество проблем произойдёт на Украине в ближайшие месяцы из-за политики Киева.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
«На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий», — отметил он.
Ранее в CNN заявили, что погодные условия могут быть серьёзным препятствием для контрнаступления ВСУ.
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