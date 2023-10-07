Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Кроме того, под обстрел украинских войск попали Кировский и Киевский районы Донецка, а также Ясиноватский район.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российская армия улучшила тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов ВСУ.