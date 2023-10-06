Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак российской армии с флангов

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооружённые силы Украины теряют позиции из-за атак российской армии, которые она проводит с флангов.

Об этом Джонсон сказал в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, украинская армия несёт значительные потери, наталкиваясь на хорошо выстроенную линию обороны ВС России.

«Украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», — подчеркнул он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении.