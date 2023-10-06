Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак российской армии с флангов
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Об этом Джонсон сказал в эфире YouTube-канала Redacted.
По его словам, украинская армия несёт значительные потери, наталкиваясь на хорошо выстроенную линию обороны ВС России.
«Украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», — подчеркнул он.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении.