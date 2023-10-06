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ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских самолёта

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В Минобороны России заявили, что российские ВКС за неделю уничтожили четыре украинских самолёта.
ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских самолёта
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в недельной сводке ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолёты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25», — говорится в заявлении.

Ранее начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас заявил, что артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» поразили в промзоне Херсона бронированный автомобиль, перевозивший высокопоставленных офицеров командования ВСУ.

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