ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских самолёта

В Минобороны России заявили, что российские ВКС за неделю уничтожили четыре украинских самолёта.

Об этом говорится в недельной сводке ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолёты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25», — говорится в заявлении.

Ранее начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас заявил, что артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» поразили в промзоне Херсона бронированный автомобиль, перевозивший высокопоставленных офицеров командования ВСУ.