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Артиллеристы России подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

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Начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас заявил, что артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» поразили в промзоне Херсона бронированный автомобиль, перевозивший высокопоставленных офицеров командования ВСУ.
Артиллеристы России подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, аэроразведка с помощью БПЛА обнаружила цель, когда следила за военным объектом в Херсоне. Украинские офицеры сели в бронированный внедорожник Toyota и в составе колонны из двух машин отправились в сторону промзоны Херсона.

«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражение противника), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — сказал Бандерас.

Он уточнил, что «соответствующие силовые структуры» в итоге выяснили, что в автомобиле находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы артиллеристов из Ивановского соединения ВДВ на Артёмовском направлении.

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