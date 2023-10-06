Минобороны опубликовало видео работы артиллеристов на Артёмовском направлении

Минобороны России опубликовало видео работы артиллеристов из Ивановского соединения ВДВ на Артёмовском направлении.

Как отмечает ведомство, на самоходных артиллерийско-миномётных установках 2С31 «Вена» артиллеристы ежедневно уничтожают живую силу и технику ВСУ в лесопосадках вблизи Артёмовска.

«Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществляются расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки», — указали в министерстве.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал жестокие кадры из Вербового, на которых видно, как дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом разрывает группу пехоты и блиндаж ВСУ.