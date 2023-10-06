Российский боец рассказал военкору RT о ситуации на Ореховском направлении

Командир артбатареи полка 1430 с позывным Святой рассказал военкору RT Владу Андрице о ситуации на Ореховском направлении.

По его словам, ВСУ на подходах к селу Работино попадают в «полумешок».

«Мы потихонечку всё больше занимаем всё более выгодные позиции. К нам ещё в январе приезжали высокие чины, ходили... и сказали, что мы ждём наступления, будем останавливать их по вашей линии обороны. Это тогда ещё было 15 км от фронта. Я думаю, что мало что изменилось, и мы видим, что они продвинулись на Работино. Они условно взяли Работино, потому что... закрепиться там они не могут, они давят: огромное количество людей, смертей», — заявил он.

По его словам, в этих условиях российские бойцы фокусируются на занятии более выгодных позиций. Он отметил, что ВСУ на подходах к селу Работино попадают в «полумешок» и российские войска могут «уже с трёх сторон по ним работать».

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал жестокие кадры из Вербового, на которых видно, как дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом разрывает группу пехоты и блиндаж ВСУ.