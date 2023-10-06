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Песков: ВС России наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Вооружённые силы России не наносят удары по гражданским целям, а работают только по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры», — сказал он.

Кроме того, российские войска наносят удары по скоплению украинских военнослужащих, а также по представителям военного руководства страны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли удары по эшелону с бронетехникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области и району сосредоточения живой силы украинской армии на Донецком направлении.

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