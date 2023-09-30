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МО России заявило об уничтожении эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области

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Российские войска нанесли удары по эшелону с бронетехникой 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области и району сосредоточения живой силы украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России заявило об уничтожении эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области
  • РИА Новости

Отмечается, что огневое поражение нанесено из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар», — говорится в заявлении.

Также российские военные поразили район сосредоточения личного состава ВСУ в районе Курахова на Донецком направлении.

Ранее в МО России сообщили, что экипаж истребителя Су-35С ВКС России нанёс огневое поражение украинскому самолёту в ходе воздушного боя.

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