МО России заявило об уничтожении эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области

Российские войска нанесли удары по эшелону с бронетехникой 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области и району сосредоточения живой силы украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

Отмечается, что огневое поражение нанесено из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». «Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар», — говорится в заявлении. Также российские военные поразили район сосредоточения личного состава ВСУ в районе Курахова на Донецком направлении. Ранее в МО России сообщили, что экипаж истребителя Су-35С ВКС России нанёс огневое поражение украинскому самолёту в ходе воздушного боя.