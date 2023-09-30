МО России заявило об уничтожении эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области
- РИА Новости
Отмечается, что огневое поражение нанесено из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар», — говорится в заявлении.
Также российские военные поразили район сосредоточения личного состава ВСУ в районе Курахова на Донецком направлении.
Ранее в МО России сообщили, что экипаж истребителя Су-35С ВКС России нанёс огневое поражение украинскому самолёту в ходе воздушного боя.