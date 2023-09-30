МО России показало видео уничтожения украинского самолёта истребителем Су-35С

Экипаж истребителя Су-35С ВКС России нанёс огневое поражение украинскому самолёту в ходе воздушного боя.

Видео опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что российские истребители проводили патрулирование района и прикрывали самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолёты армейской авиации.

«Во время очередного вылета лётчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолёт противника», — добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбила украинский самолёт Су-25.