МО России показало видео уничтожения украинского самолёта истребителем Су-35С
- РИА Новости
Видео опубликовало Минобороны России.
Отмечается, что российские истребители проводили патрулирование района и прикрывали самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолёты армейской авиации.
«Во время очередного вылета лётчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолёт противника», — добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбила украинский самолёт Су-25.