Военная хроника заявила о нескольких особенностях появления советских БТР-80 у ВС Украины на участке Работино — Вербовое.

Как отмечается в материале, БТР-80, предположительно, используют подразделения 46-й аэромобильной бригады украинской армии, активность которой была зафиксирована в начале сентября, но в настоящее время её значительная часть отведена под Орехов из-за значительных потерь, к которым соединение привела нехватка младших командиров.

Также уточняется, что применение именно советских бронетранспортёров свидетельствует об экономии техники и нехватке боеготовой техники, в том числе зарубежного производства.

Так, применение относительно редкой в данный момент советской бронетехники может указывать на вынужденное использование ранее незадействованных резервов бригады, пишет хроника.

Как отмечается в материале, борта БТР-80 ВС Украины оснащены самодельными экранами из брёвен для защиты от осколков, лёгких барражирующих боеприпасов и в какой-то степени от кумулятивных снарядов.

Кроме того, уточняется, что отправка элитной десантно-штурмовой бригады на такой технике без прикрытия говорит о том, что «мясные штурмы» постепенно переносятся с мобилизованных на элитные соединения украинской армии.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные могут беречь западную технику, поскольку не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление.