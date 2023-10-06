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За борющейся с русофобией латвийской активисткой установили полицейский надзор

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За выступающей против русофобии латвийской активисткой Татьяной Андриец установили полицейский надзор.
За борющейся с русофобией латвийской активисткой установили полицейский надзор
  • РИА Новости

Как рассказал RT журналист Алексей Стефанов, с девушки не сняли обвинения и её ждёт повторный суд. Пока же за ней установлен полицейский надзор и её обязали отмечаться дважды в неделю.

Также полицейские могут приехать к ней домой в любое время суток.

Кроме того, Андриец запретили общаться с рядом людей (с кем — не уточняется) и разглашать материалы дела, а также установили ограничения на публикации в соцсетях.

Ранее активистку освободили из женской тюрьмы после почти девяти месяцев заключения.

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