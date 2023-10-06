СБУ завела новое дело против митрополита Черкасской епархии УПЦ
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ, который во время домашнего ареста разжигал религиозную вражду», — говорится в сообщении.
Как утверждает СБУ, митрополит якобы пренебрежительно высказывался о верующих других конфессий. Кроме того, ему вменяется дискредитация сотрудников правоохранительных органов Украины.
Ранее прихожане и клирики Черкасской епархии УПЦ направили Владимиру Зеленскому обращение с требованием прекратить уголовное преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.