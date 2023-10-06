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СБУ завела новое дело против митрополита Черкасской епархии УПЦ

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Служба безопасности Украины завела ещё одно уголовное дело в отношении митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы разжигание религиозной вражды.
СБУ завела новое дело против митрополита Черкасской епархии УПЦ
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ, который во время домашнего ареста разжигал религиозную вражду», — говорится в сообщении.

Как утверждает СБУ, митрополит якобы пренебрежительно высказывался о верующих других конфессий. Кроме того, ему вменяется дискредитация сотрудников правоохранительных органов Украины.

Ранее прихожане и клирики Черкасской епархии УПЦ направили Владимиру Зеленскому обращение с требованием прекратить уголовное преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

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