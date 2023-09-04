Прихожане УПЦ призвали Зеленского прекратить уголовное преследование митрополита
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«В Черкасской епархии направили обращение духовенства и монашества, клириков и мирян Черкасской епархии Украинской православной церкви к президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в заявлении, размещённом в канале УПЦ в Telegram.
Духовенство и прихожане подчеркнули, что они едины с митрополитом Феодосием.
7 августа митрополита Павла освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс.
Позднее его госпитализировали в кардиологическое отделение и прооперировали.