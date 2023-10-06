«Политика»: грядущая зима для Украины будет хуже и страшнее предыдущей
«Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой», — говорится в сообщении.
По словам журналиста, подготовка к зиме ведётся параллельно с регулярным обслуживанием систем. Однако, как отметил Новакович, многие части этих систем уже устарели.
Ранее в CNN заявили, что погодные условия могут быть серьёзным препятствием для контрнаступления ВСУ.
Также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что зимой Украина останется без тепла и электричества.