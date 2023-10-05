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Путин не согласился с Симоньян о приведении Пашиняна к власти для сдачи Карабаха

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Президент России Владимир Путин не согласился с главным редактором RT Маргаритой Симоньян в том, что кто-то привёл к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы он в итоге отдал Нагорный Карабах.
Путин не согласился с Симоньян о приведении Пашиняна к власти для сдачи Карабаха
  • AFP
  • © Armenian Government

«Я не могу с вами согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах. Всё-таки это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт», — сказал он.

По словам Путина, в прошлом Пашинян говорил, что Карабах — это часть Армении, правда, потом его позиция кардинально поменялась.

«В ходе конфликта 2020 года я же с ним общался, и, на мой взгляд, он искренне стремился к тому, чтобы ситуацию удержать, сохранить. Я сейчас не говорю, правильные были решения, ошибочные, — не моё дело об этом судить, но говорить о том, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым», — заключил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах.

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