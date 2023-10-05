Российский президент Владимир Путин отметил, что будущее Молдавии зависит от её народа.

«Это зависит от народа Молдавии», — сказал президент России, отвечая на вопрос в ходе заседания клуба «Валдай».

По словам Путина, если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, которые хотят отдать значительную часть своего суверенитета другим странам и плестись в хвосте этих интересов, «то тогда они в соответствии с этим и будут занимать определённую роль, их будет не видно и не слышно».

Он добавил, что если в Молдавии пойдут по пути сохранения суверенитета, национального достоинства, своих национальных традиций, то Россия будет стремиться к тому, чтобы «все страны, вне зависимости от их размеров, экономического состояния, имели равный голос и относились друг к другу как к равным».

«Я не знаю, как всё это сложится, но наша позиция заключается в этом и именно к этому мы будем стремиться», — отметил Путин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует активное присутствие представителей США в Молдавии перед выборами.