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Захарова: представители США активизировались в Молдавии перед выборами

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует активное присутствие представителей США в Молдавии перед выборами.
Захарова: представители США активизировались в Молдавии перед выборами
  • РИА Новости

Об этом она заявила на брифинге.

«В преддверии всеобщих местных выборов в Молдавии 5 ноября администрация США активно занялась реформированием молдавского сектора информационной безопасности и правоохранительной сферы», — отметила Захарова.

По её словам, с 18 по 19 сентября в Молдавию отправились две американские делегации во главе со спецпредставителем Госдепартамента США и координатором Центра глобального взаимодействия Джеймсом Рубином а также заместителем — помощником госсекретаря США по программам и операциями Бюро военно-политических вопросов Рейчел Шиллер.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию собирает информацию для разработки программы по защите цифровой экосистемы Молдавии «в соответствии с принципами уважения прав человека и демократических ценностей».

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