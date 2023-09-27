Захарова: представители США активизировались в Молдавии перед выборами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует активное присутствие представителей США в Молдавии перед выборами.

Об этом она заявила на брифинге.

«В преддверии всеобщих местных выборов в Молдавии 5 ноября администрация США активно занялась реформированием молдавского сектора информационной безопасности и правоохранительной сферы», — отметила Захарова.

По её словам, с 18 по 19 сентября в Молдавию отправились две американские делегации во главе со спецпредставителем Госдепартамента США и координатором Центра глобального взаимодействия Джеймсом Рубином а также заместителем — помощником госсекретаря США по программам и операциями Бюро военно-политических вопросов Рейчел Шиллер.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию собирает информацию для разработки программы по защите цифровой экосистемы Молдавии «в соответствии с принципами уважения прав человека и демократических ценностей».