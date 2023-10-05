Украинский депутат: у ВСУ осталось оружия на 1,5 месяца без поддержки США

У Украины осталось оружия максимум на полтора месяца, если Соединённые Штаты не согласуют новые пакеты военной помощи, сообщила руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова.

В эфире национального телемарафона она отметила, что Киев тратит порядка $3 млрд в месяц на вооружение. Сейчас в запасе имеется порядка $5 млрд, которые могут использоваться для покупки оружия в США. Однако, по её словам, использовать эти деньги для покупки оружия у поставщиков из Европы нельзя.

Как пишет РИА Новости, Устинова считает главной проблемой отсутствие прямых поступлений в бюджет страны из бюджета Вашингтона, которые, по её мнению, должны составлять около $1,5 млрд в месяц.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом отказался направить $24 млрд Киеву и ищет новый подход к конгрессу.