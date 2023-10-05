Зеленский потребовал от Европы «не прятать паруса от ветра»

Владимир Зеленский указал европейским странам на важность «не прятать паруса от ветра», пытаясь спастись от шторма, происходящего в политической сфере Соединённых Штатов.

Его слова приводит РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, Европа должна быть сильной, несмотря на политическое торнадо, которое наблюдаются в Вашингтоне.

«И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности», — сказал он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.