Генпрокуратура: экс-главе НКР Арутюняну предъявлены обвинения в терроризме
- AFP
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Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.
«Араик Арутюнян был задержан в городе Ханкенди сотрудниками Службы госбезопасности», — сказано в заявлении.
Отмечается, что ему предъявили обвинения в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны и терроризме.
Ранее агентство APA сообщило, что сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали Арутюняна.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Армении, страна предпримет шаги для защиты прав арестованных азербайджанскими властями представителей Нагорного Карабаха в международных судебных инстанциях.