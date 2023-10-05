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Генпрокуратура: экс-главе НКР Арутюняну предъявлены обвинения в терроризме

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Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердили задержание бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна.
Генпрокуратура: экс-главе НКР Арутюняну предъявлены обвинения в терроризме
  • AFP
  • © Emmanuel DUNAND

Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.

«Араик Арутюнян был задержан в городе Ханкенди сотрудниками Службы госбезопасности», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ему предъявили обвинения в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны и терроризме.

Ранее агентство APA сообщило, что сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали Арутюняна.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Армении, страна предпримет шаги для защиты прав арестованных азербайджанскими властями представителей Нагорного Карабаха в международных судебных инстанциях.

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