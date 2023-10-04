МИД: Армения предпримет шаги для защиты арестованных представителей Карабаха

Армения предпримет шаги для защиты прав арестованных азербайджанскими властями представителей Нагорного Карабаха в международных судебных инстанциях.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.

В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решительно осуждают аресты Азербайджаном лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в том числе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна.

В Ереване также призвали международных партнёров «быть последовательными в отношении Азербайджана» в вопросах защиты прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали бывшего главу НКР Араика Арутюняна.