МИД: Армения предпримет шаги для защиты арестованных представителей Карабаха
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.
В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решительно осуждают аресты Азербайджаном лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в том числе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна.
В Ереване также призвали международных партнёров «быть последовательными в отношении Азербайджана» в вопросах защиты прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали бывшего главу НКР Араика Арутюняна.