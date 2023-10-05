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Группировка «Центр» контрбатарейным огнём подавила до 25 расчётов ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные подавили до 25 артиллерийских расчётов противника.

Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, был поражён 120-мм миномёт с расчётом.

Ранее группировка войск «Запад» сорвала попытку ротации ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС России уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа.

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