Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные подавили до 25 артиллерийских расчётов противника.

Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, был поражён 120-мм миномёт с расчётом.

Ранее группировка войск «Запад» сорвала попытку ротации ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС России уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа.