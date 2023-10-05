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Группировка войск «Запад» сорвала попытку ротации ВСУ на Купянском направлении

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Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные сорвали ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Берестовое на Купянском направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ лишились около 185 солдат на Южно-Донецком направлении.

Также ВС России уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ возле Херсона.

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