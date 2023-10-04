Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что усовершенствование российской обороны изменило ход украинского конфликта.

Такое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала RealTruthTalk.

«Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине», — подчеркнул он.

По мнению экс-разведчика, после принятых решений российская армия получила стратегическое преимущество, а ВСУ и США остались в плохом положении.

Риттер добавил, что украинская армия больше не может выдерживать натиск ВС России, поскольку она испытывает дефицит стратегических резервов.

Ранее газета Bild писала, что настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений.