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Риттер: усовершенствование обороны России изменило ход конфликта на Украине

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что усовершенствование российской обороны изменило ход украинского конфликта.
Риттер: усовершенствование обороны России изменило ход конфликта на Украине
  • РИА Новости

Такое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала RealTruthTalk.

«Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине», — подчеркнул он.

По мнению экс-разведчика, после принятых решений российская армия получила стратегическое преимущество, а ВСУ и США остались в плохом положении.

Риттер добавил, что украинская армия больше не может выдерживать натиск ВС России, поскольку она испытывает дефицит стратегических резервов.

Ранее газета Bild писала, что настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений.

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